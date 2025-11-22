Slušaj vest

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je i, kako Kurir saznaje, u pitanju je Tadija P. (23), vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio na meti!

Kako Kurir saznaje, nepoznati napadač izrešetao je Tadiju P. kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

Mesto zločina na Novom Beorgadu Foto: Petar Aleksić

- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija P., kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. - kaže nam izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

Ne propustiteHronikaISPLIVALI NAJNOVIJI DETALJI O MANEKENU IZ MAKEDONIJE KOJI JE RAZNET BOMBOM U BEOGRADU: U medijima se predstavljao kao uspešan sportista i model, a dosije KRCAT!
kosovska.jpg
Hronika(EKSKLUZIVNI SNIMAK) OVAKO JE SINOĆ IZGLEDALA FILMSKA DRAMA NA GAZELI: Sa tri automobila zaustavljaju saobraćaj, stižu motori i kreće totalni haos! (video)
2025-06-11 14_13_37-Media Player.png
HronikaOTKRIVAMO NAJNOVIJE DETALJE FILMSKOG OBRAČUNA NAVIJAČA NA GAZELI: Preprečili most automobilima, pa uleteli motorima, čuli se i pucnji!
Gazela
Hronika"IZREŠETALI SU GA, LEŽI U ONOJ TRAVI KOD TRAFIKE" Na mesto zločina na Novom Beogradu došle drugarica i sestra žrtve! IZ DŽEPA UBIJENOG IZVAĐENI PREDMETI (foto)
Pucnjava na Novom Beogradu.jpg