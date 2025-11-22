Slušaj vest

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je i, kako Kurir saznaje, u pitanju je Tadija P. (23), vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio na meti!

Kako Kurir saznaje, nepoznati napadač izrešetao je Tadiju P. kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

1/5 Vidi galeriju Mesto zločina na Novom Beorgadu Foto: Petar Aleksić

- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija P., kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.