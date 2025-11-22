TADIJA VIDEO DA GA NEKO PRATI, KRENUO DA TRČI - UBICA GA IPAK STIGAO! Novi detalji likvidacije na Novom Beogradu, kamere snimile krvavi zločin (UZNEMIRUJUĆE)
Prema poslednjim nezvaničnim informacijama, žrtva i napadač su se jurili pre ubistva.
- Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku video da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta - navodi naš sagovornik i dodaje :
- Napadač je nakon toga pobegao u nepoznatom pravcu i za njim se intezivno traga u policijskoj akciji Vihor.
Egzekutor je neko vreme sigurno pratio žrtvu, a sada je likvidirao.
- Kamere su navodno, snimile brutalno ubistvo - navodi Kurirov izvor.
Inspektori na terenu češljaju svaki pedalj na mestu zločina kako bi skupili što više dokaza koji bi im pomogli u rasvetljavaju ubistvo.
Istragu ovog ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Pogrebno preduzeće došlo je kako bi odnelo telo ubijenog na obdukciju koja će utvrditi koliko hitaca je primio i koje od tih povreda su bile smrtonosne.
Tadija dva puta izbegao smrt
Kako Kurir saznaje, Tadija P. je dva puta izbegao smrt.
- Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.
- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. - kaže nam izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.