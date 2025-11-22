Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, uhapsili su M. K. (1989) iz okoline Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, saopštila je Policijska uprava u Kruševcu.

On se sumnjiči da je, 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.

Ne propustiteHronikaMESECIMA OTIMAO LJUDIMA NOVČANIKE, UKRAO SKORO 130 HILJADA! Razbojnik zanemeo pred tužiocem
455.jpg
HronikaOVO JE VOZILO KOJE JE ZAPALJENO NAKON FILMSKE PLJAČKE U RAŠKOJ Policija pokrenula istragu u 2 SMERA! Razbojnici iskoristili šemu slučaja iz 2018. (FOTO)
1000226239.jpg
Hronika2 MILIONA EVRA U RAŠKOJ NESTALO U NEKOLIKO MINUTA Uz pretnje nožem prisilili vozače da napuste blindirano vozilo - ONO NAĐENO ZAPALJENO! Detalji filmske pljačke
IMG_20250616_000214.jpg
HronikaDOLIJALI SERIJSKI PLJAČKAŠI IZ BEOGRADA Policija uhapsila dvojicu mladića: Jedan pljačkao apoteku i kladionice, drugi upadao u kuće i UZIMAO ŠTA STIGNE
xxxx02-news1-dado-djilas.jpg