Vođa navijača Partizana iz Zemuna, Tadija Pantić (23) ubijen je danas u brutalnoj likvidaciji na Novom Beogradu, i to u trenutku kada je, navodno, trebalo da se nađe sa prijateljem, saznaje Kurir.

- Ubijeni živi nedaleko od mesta zločina, a navodno trebao je da se sastane sa prijateljem. U međuvremenu, napadač je očigledno znao za to, jer ga je pratio u stopu. Sumnja se da je vođa navijača u nekom trenutku primetio ubicu i probao da mu pobegne - navodi Kurirov dobro obavešten izvor i dodaje:

Izrešetan

- Išao je stazom između zgrada, pokušavajući da pobegne. Ubica ga je, međutim, sustigao i iza trafike i kladionce izrešetao sa nekoliko hitaca, a potom se dao u beg.

Detaljna istraga utvrdiće da li egzekutor imao saučesnika u ovom jezivom ubistvo, a prema nekim nezvaničnim navodima on je bio na motoru sa saučensikom.

- Za sada neidentifikovana osoba ispalila je najmanje pet hitaca u metu i pobegla. Pokrenuta je akcija Vihor i potraga za egzekutorom je u toku - navodi naš sagovornik i dodaje:

Sastanak sa prijteljem?

- Ubijeni Tadija je, navodno, pre pucnjave trebalo da se sastane sa prijeteljem koji je bio prisutan tokom uviđaja. Sa njim su sve vreme bili inspektori. Dao je i izjavu, kao i sestra ubijenog, koja je nakon vesti da joj je ubijen brat došla na mesto zločina.

Ubistvo su snimile nadzorne kamere koje će biti od velike koriste istražiteljima.

- Ceo ovaj kvart na Novom Beogradu pokriven je kamerama čiji snimci će pomoći inspektorima u rasvetljavanju zločina. Nije isključeno ni da će one dovesti do identifikacije osumnjičenog ubice koji je hladnokrvo usred bela dana pucao u metu - kaže izvor.

Preživeo dva napada

Inače, da podsetimo, vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić već dva puta je bio na meti. Ubijeni Tadija bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i sada ubijeni vođa zemunskih navijača Partizana. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija Pantić, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 1. oktobra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića - kaže nam izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.