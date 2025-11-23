Slušaj vest

Tadija Pantić (23) likvidirani vođa jedne navijačke grupe Partizana, prema operativnim podacima, bio je na meti vračarskog kriminalnog klana!

Podsetimo, on je dva puta ove godine, u razmaku od pet meseci, bio na meti napadača i oba puta je uspeo da izbegne smrt. Prvi put je bio napadnut na mostu Gazela u Beogradu, kada je grupa navijača na skuterima okružila automobile kojima su se navjači Partizana, među kojima je bio i sada ubijeni Pantić, vraćali sa košarkaške utakmice. I tada se pucalo. Drugi put, egzekutori su za Tadiju Pantića spremali eksplozivnu napravu, koju su nameravali da mu podmetnu pod vozilo, ali su imali jedan neplanirani događaj, zahvaljujući kom je Pantić preživeo.

- Sumnja se da je eksploziv "pentrit" velike razorne moći koji je eksplodirao 1. oktobra u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu bio namenjen Pantiću, ali ga je maneken iz Makedonije, kome je paklena naprava predata, slučajno aktivirao i tako razneo stan i sebe - podseća izvor i dodaje da su se tada pojavili operativni podaci koji su ukazivali na to da je u planiranje ubistva umešan vračarski klan, na čijem je čelu Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. On je inače osuđen u Nemačkoj na 12 godina robije za teške zločine, a detaljnije o tome pročitajte OVDE.

- Sukob frakcija "navijača" koji su se povezali sa kriminalnim grupama traje već neko vreme. Pantić je očigledno bio prioritetna meta. Prema nekim podacima našao se na meti "vračaraca", koji deluju i nakon što je deo pripadnika klana već uhapšen i sudi im se, a vođa im je u zatvoru u Nemačkoj - navodi izvor upoznat sa dešavanjima u podzemlju.

Kako dalje objašnjava, tokom istrage o eksploziji u Kosvskoj ulici, istražitelji su pronašli telefone, a u njima određene komunikacije koje su ukazale na to da ista grupa, koja je planirala ubistvo vođe navijača, umešana i u likvidaciju Nikole Stankovića Pivceta u Kaluđerici 2024. godine.

- Pažnju je skrenuo jedan nadimak koji se pojavljivao tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta - otkrio je izvor Kurira.

Stanković, podsetimo, ubijen je u decembru prošle godine na spavanju, u svojoj kući. Napadači su pucali u njega dok je spavao u krevetu sa trudnom verenicom. Inače, Stanković je u vreme ubistva bio u kućnom pritvoru.