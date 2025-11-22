Slušaj vest

Skuter koji je bio korišćen u likvidaciji Tadije P., koji je ubijen jutros na Novom Beogradu pronađen je zapaljen na Voždovcu.

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je, a radi se o Tadiji P. (23), vođi navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio meta.

1/10 Vidi galeriju Uviđaj na mestu ubistva na Novom Beogradu Foto: Petar Aleksić

Prema nezvaničnim informacijama, na njega su pucala dva NN lica koja su ispred njegove zgrade došla skuterom, sa kacigama na glavi, nakon čega su pobegli. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno je u toku potraga za ubicama.

- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - rekao je izvor Kurira i dodaje da je Tadija P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

1/5 Vidi galeriju Uviđaj na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. - kaže izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.