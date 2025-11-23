Slušaj vest

Tadija Pantić (23) vođa navijača Partizana iz Zemuna ubijen je juče u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu.

Napadač ili možda više njih ispalili su više metaka u mladića koji je, kako smo ranije pisali, već dva puta izbegao smrt ove godine. Prema rečima našeg sagovornika, Tadija Pantić navodno je trebalo da se sastane sa drugom, ali je pre tog susreta došlo do pucnjave. Navodno, ubijeni vođa navijača iz Zemuna primetio je da ga prate, pa je počeo da beži. Međutim, napadač ga je sustigao i ispalio najmanje pet hitaca u njega.

Inače, Pantić je ubijen nedaleko od zgrade u kojoj je živeo. Kako kažu naši sagovornici, Pantić je iz Zemuna, ali je u poslednje vreme živeo na Novom Beogradu.

Nađen u lokvi krvi

1/13 Vidi galeriju Fotografije uviđaja zbistva na Novom Beogradu Foto: Petar Aleksić

- Napadač je navodno, nekoliko hitaca ispalio Tadiji u glavu. Odmah je pao kao pokošen i ostao je da leži u lokvi krvi nedaleko od trafike i kladionice - poseća naš sagovornik i dodaje:

- Napadač je odmah pobegao, a prema određenim informacijama tom prilikom je koristio skuter. Navodno, na skuteru je imao i saučesnika i obojica su imala kacige na glavama, a skuter koji su koristili, navodno je pronađen juče zapaljen na Voždovcu. Takođe, istražitelji su pretražili ceo kraj kako bi skupili sve dokaze koji će im pomoći u rasvetljavanju ubistva.

Ceo novobeogradski blok satima je bio u blokadi, a nakon uviđaja dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je naložio da se telo pošalje na obdukciju. Detaljnije o tome pročitajte OVDE.

Ubijeni navijač Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

Dva puta izbegao metak

Istraga je i dalje u toku, a za napadačem ili više njih i dalje se intezivno traga i na snazi je policijska akcija Vihor. Inače, da podsetimo, ubijeni mladić je dva puta izbegao smrt.

- Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija Pantić. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija Pantić, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

Tuča navijača na Gazeli Izvor: Kurir