Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su, prema nezvaničnim saznanjima, i trećeg radnika obezbeđenja poznatog restorana u Zemunu osumnjičenog za brutalno prebijanje gosta zbog navodnog kršenja "dres koda".

Muškarac M.N. (32) uhapšen je u sredu 19. novembra jer je gostu naneo telesne povrede. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i pisana prijava za nanošenje teških telesnih povreda. Kako se saznaje, pretučen je Vuk Vučinić (34), čije se ime ranije dovodilo u vezu sa grupom Veljka Belivuka. Vučiniću je obezbeđenje u ponedeljak uveče navodno zabranilo ulazak jer nije bio obučen u skladu sa propisanim dres kodom. Verbalni sukob je brzo prešao u fizički, a Vučinić je u jednom trenutku, navodno, izvukao nož i njime posekao po rukama i nogama dvojicu članova obezbeđenja. Pretrpeo je teške telesne povrede glave i hitno je prevezen u bolnicu gde se nalazi u komi.

Beogradska policija uhapsila je prethodno radnike obezbeđenja B.K. i G.R. kojima je određeno zadržavanje do 48 sati. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

