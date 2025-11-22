Slušaj vest

Nesrećni slučaj dogodio se danas 22.11. 2025. godine u 17.15 časova kada je voz naleteo na čoveka kod Subotice, saopštio je Srbija voz.

"Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 22.11.2025. godine,u 17:15 časova došlo do nesrećnog slučaja", navodi se u saopštenju.

Voz koji je iz Beograd pošao u 16:00 časova, prilikom nailaska voza kod Naumovićeva naleteo na NN lice.

Na mestu udesa MUP i Hitna pomoć.

"Voz koji iz Subotice polazi u 18 sati neće saobraćati", saopštili su.

