SAOBRAĆAJKA U ŠAPCU, SUDARILA SE 3 VOZILA: Prednja strana "renoa" demolirana, policija i Hitna pomoć na licu mesta (FOTO)
ŠABAC - Saobraćajna nezgoda dogodila se tokom večeri u Ulici pop Lukina u Šapcu u kojoj su učestvovala tri vozila.
Kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, prednja strana crnog "renoa" je u potpunosti uništena.
Prema prvim informacijama, u nesreći nema povređenih osoba.
Policija je na licu mesta i vrši uviđaj, a tu je i ekipa Hitne pomoći.
Ulica je trenutno zatvorena za saobraćaj, te se vozačima savetuje da koriste alternativne putne pravce.
Kurir.rs/Šabačke vesti
