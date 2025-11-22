Slušaj vest

ŠABAC - Saobraćajna nezgoda dogodila se tokom večeri u Ulici pop Lukina u Šapcu u kojoj su učestvovala tri vozila.

Kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, prednja strana crnog "renoa" je u potpunosti uništena.

Prema prvim informacijama, u nesreći nema povređenih osoba.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj, a tu je i ekipa Hitne pomoći.