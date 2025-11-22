Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17.novembra ove godine, zadao više udaraca sekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću.

Policija je telo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva meseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio meru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Ne propustiteHronikaVOĐA NAVIJAČA KRENUO NA SASTANAK, PA IZREŠETAN USRED BELA DANA? Isplivali novi detalji mafijaške likvidacije na Novom Beogradu, policija ispitala njegovog druga
Ubistvo Novi Beograd.jpg
HronikaNA VOŽDOVCU PRONAĐEN ZAPALJEN SKUTER SA KOGA JE PUCANO NA TADIJU: Novi trag u potrazi za ubicama vođe navijača Partizana
Tadija P. Ubistvo na Novom Beogradu
HronikaTADIJA VIDEO DA GA NEKO PRATI, KRENUO DA TRČI - UBICA GA IPAK STIGAO! Novi detalji likvidacije na Novom Beogradu, kamere snimile krvavi zločin (UZNEMIRUJUĆE)
Tadija P. Ubistvo na Novom Beogradu
HronikaKURIR SAZNAJE! NA NOVOM BEOGRADU LIKVIDIRAN VOĐA NAVIJAČA PARTIZANA IZ ZEMUNA: Tadija (23) i ranije bio na meti, dva puta ove godine izbegao smrt!
Pucnjava na Novom Beogradu Novi Beograd Ubistvo (5).jpeg