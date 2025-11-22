Hronika
UŽAS U LESKOVCU: Automobil udario trudnicu dok je prelazila ulicu, poznato u kakvom je stanju
Slušaj vest
U Radničkoj ulici u Leskovcu, večeras nešto pre 19 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen pešak, potvrđeno je Rešetki u Policijskoj upravi.
Prema prvim informacijama, vozač „lade nive“ udario je trudnicu koja je prelazila ulicu, a hitna pomoć ju je odmah prevezla u Urgentni centar Opšte bolnice Leskovac.
Trudnica je zadobila povrede glave, potvrđeno je Rešetki.
Ona se trenutno nalazi na posmatranju u Opštoj bolnici Leskovac.
Podsetimo, prema prvim informacijama, vozač „lade nive“ udario je trudnicu dok je prelazila ulicu, nakon čega je hitna pomoć odmah prevezla u Urgentni centar.
Kurir.rs/Rešetka
Reaguj
Komentariši