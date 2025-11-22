Hronika
JEZIVO PORODIČNO NASILJE U LAZAREVCU! Pretio majci da će je ubiti, pa je brutalno tukao u autobusu - nasilnik uhapšen
Policija u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom!
Nasilnik je, prema nezvaničnim saznanjima, najpre tokom verbalne svađe sa majkom pretio da će je ubiti nakon čega joj je zadao više udaraca u predelu glave. Potom je majku u autobusu u Lazarevcu takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.
Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nasilje u porodici. Istragu vodi Opštinsko javno tužilaštvo u Lazarevcu.
Kurir.rs/Telegraf
