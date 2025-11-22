Policija u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom !

Nasilnik je, prema nezvaničnim saznanjima, najpre tokom verbalne svađe sa majkom pretio da će je ubiti nakon čega joj je zadao više udaraca u predelu glave. Potom je majku u autobusu u Lazarevcu takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.