MLADIĆ (26) KOD BUJANOVCA PUCAO SEBI U GLAVU: Lekari u Nišu mu se bore za život
Mladić (26) u petak uveče pokušao je u porodičnoj kući u selu Levosoje, kod Bujanovca da se ubije, pucajući sebi u glavu.
Slučaj su policiji prijavili lekari Hitne pomoći, obavljen je uviđaj i tom prilikom pronađeno je oružje iz kog je pucao, kao i čaura, a prema nezvaničnim informacijama mladić je ostavio oproštajno pismo.
On se trenutno nalazi u UKC u Nišu, gde se lekari bore za njegov život.
O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.
Kurir.rs/Informer