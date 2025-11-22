Slušaj vest

Mladić (26) u petak uveče pokušao je u porodičnoj kući u selu Levosoje, kod Bujanovca da se ubije, pucajući sebi u glavu.

Slučaj su policiji prijavili lekari Hitne pomoći, obavljen je uviđaj i tom prilikom pronađeno je oružje iz kog je pucao, kao i čaura, a prema nezvaničnim informacijama mladić je ostavio oproštajno pismo.

On se trenutno nalazi u UKC u Nišu, gde se lekari bore za njegov život.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.