Policija u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom.

Osumnjičeni je najpre tokom verbalne svađe sa majkom pretio da će je ubiti, a nakon toga joj zadao više udaraca u predelu glave.

Potom je majku, kako se sumnja, u autobusu u beogradskoj opštini Lazarevac takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.

Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nasilje u porodici. Istragu vodi Opštinsko javno tužilaštvo u Lazarevcu.

Informer/ Kurir

