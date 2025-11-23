Slušaj vest

Kako se vidi na snimku, masovna tuča izbila je u parteru restorana između više muškaraca koji su jedni druge hvatali za vrat, udarali. Na snimku se čuje i lomljava a devojke koje su se našle na galeriji vriskale su "ju".

Drugi gosti koji su se zatekli u restoranu sklanjali su se u stranu dalje od učesnika tuče.

Ispod snimka ređali su se i komentari...

- Zato najbolje kući sedneš, popiješ, pojedeš i miran si

- De*ili, plate da se provedu i onda se pobiju.

- Pobili se vino i domaća rakija...

Kurir.rs 

