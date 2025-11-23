Opšta tuča izbila je sinoć u poznatom šabačkom restoranu.
CIKA, VRISKA, DAVE SE, UDARAJU, RUŠE, LOME: Opšta tuča u poznatom šabačkom restoranu, devojke viču "ju", poletela i stolica (VIDEO)
Kako se vidi na snimku, masovna tuča izbila je u parteru restorana između više muškaraca koji su jedni druge hvatali za vrat, udarali. Na snimku se čuje i lomljava a devojke koje su se našle na galeriji vriskale su "ju".
Drugi gosti koji su se zatekli u restoranu sklanjali su se u stranu dalje od učesnika tuče.
- Zato najbolje kući sedneš, popiješ, pojedeš i miran si
- De*ili, plate da se provedu i onda se pobiju.
- Pobili se vino i domaća rakija...
