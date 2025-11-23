Slušaj vest

Srđan Jezdimir (45), koji je označen kao jedan od najvećih srpskih narko-bosova, poznat i kao srpski Eskobar, osuđen je u Ekvadoru na 10 godina zatvora zbog pranja novca stečenog prodajom kokaina.

Presuda je izrečena 21. novembra, a osuđeno je ukupno sedam osoba, među kojima i državljanin Srbije, ali i njegova supruga Aleksandra Domingo F. O. Ona je, takođe, kažnjena sa 10 godina zatvora. Presudom su obuhvaćeni i Vilsona Andresa M.F. i Karen Natali A.H. i drugi.

- Okrivljeni su preko nekoliko firmi, koje su se između ostalog bavile i uzgojem škapma, oprali preko 11 miliona dolara zarađenih prodajom narkotika. Istraga je otvorena 2024. godine, kada je grupa uhapšena, a među njima je bio i Srđan Jezdimir. Tokom postupka svedočilo je 76 svedoka i izvedeni su brojni dokazi. Utvrđeno je da su okrivljeni preko legalnih firmi u Ekvador ubacili milione dolara od prodaje kokaina - navode lokalni mediji detalji slučaja i dodaju:

- Prema istrazi, između 2021. i 2023. godine, državljanin Srbije Jezdimir i njegova supruga Aleksandra Dominga F.O. navodno su primili više od 1,3 miliona američkih dolara iz Nemačke preko kompanije "Jezdimir Fernandez SA" - kasnije nazvane "Vivo Pro Vobis". Tako su održavali privid legalnosti nezakonito stečenoj imovini.

Kako dalje navode, deo tih sredstava je iskorišćen za kupovinu 89 hektara seoskog zemljišta, teške mehanizacije, kao i za izgradnju i pokretanje farme škampa.

- Takođe, kupovina oklopnih vozila, luksuzne robe i druge imovine bez ekonomskog opravdanja bila je očigledna - navedeno je u optužnici.

Podsetimo, Srđan Jezdimir uhapšen je u Ekvadoru 20. novembra prošle godine u spektakularnoj policijskoj akciji nazvanoj "Evro 2024". Jezdimir je označen i kao jedan od vođa balkanskog kartela i u odsustvu mu se sudi i pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Njegovo ime pominjalo se i u sudskom postupku koji se pred Specijalnim sudom vodio protiv inspektora Božidara Stolića, a detaljnine o tome pročitajte OVDE.

