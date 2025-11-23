Slušaj vest

Advokati porodica dece ubijene u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. u Beogradu, saglasni su da će ponavljanje suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice, naneti dodatnu bol porodicama ubijene dece!

Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu u petak je saopštio da je ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su na ukupno 17 i po godina zatvora bili osuđeni otac i majka maloletnog ubice iz "Ribnikara" i naložio ponavljanje suđenja.

Inače, Vladimir Kecmanović je u prvom stepenu bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Advokat i punomoćnik tri porodice u slučaju "Ribnikar", Zora Dobričanin Nikodinović, izjavila je za beogradske medije "da je ovo bilo i biće veoma teško suđenje".

Miljana i Vladimir Kecmanović

- Vrlo sam indisponirana zbog toga, jer kako sam saopštila roditeljima, oni i ako su pripremljeni na to da postoji velika mogućnost da prvostepena presuda može da bude ukinuta, ipak ih je to zateklo. I sama pomisao da ponovo treba da idu na suđenje i da ponovo treba da preživljavaju sve to u sudnici je mučno. To je mučno, teško suđenje, tu i tuga i sav mogući teret mogu sekirom da se seku - rekla je ona.

Dodala je da ne zna šta tačno piše u presudi Apelacije, osim onoga što piše u saopštenju.

- Ono što je važno, ovaj postupak ponovljeni ne mora da traje beskrajno dugo. On maltene, može da se završi na jednom suđenju ili dva. Zavisi od toga šta su razlozi ukidanja - navela je ona.

Advokat Stefan Ćorda, koji zastupa pojedine porodice ubijene dece, slaže se sa Zorom Dobričanin Nikodinović da je ponovljeno suđenje još jedna rana porodicama oštećenih.

- Vraćamo se na prvostepeni postupak gde smo i bili do sada, jer je sud ukinuo presudu u delu proceduralne prirode zbog, što mi pravnici kažemo, "povrede postupka". Pojedina pravila postupka su povređena, odnosno, verovatno u presudi sudija nije dao dovoljno jasne razloge i objasnio ključne činjenice zbog kojih bi presuda mogla da opstane - rekao je Ćorda za medije i dodao da je česta praksa ukidanja prvostepenih presuda.

- Međutim, ja sam se nadao da do toga ovde neće doći, jer će ponovno suđenje da prouzrokuje bol kod porodica žrtava, jer će ponovo morati da prolaze kroz sve - zaključio je.

Nije bilo jednoglasno

Inače, odluka da se slučaj "Ribnikar" vrati na početak nije doneta jednoglasno, već glasnjem dvoje od troje sudija u veću.

- Ovakva odluka Apelacionog suda je neočekivana. Od prvog dana ovaj postupak bio je jedan od najosetljivijih i najpraćenijih predmeta u Srbiji. Ova odluka došla je u ekspresnom roku i za državu u posebno osetljivom momentu - navodi sagovornik Kurira iz pravosuđa i dodaje "da iako pravna formulacija deluje tehnički, politički i društveni momenat u kom je doneta navodi na potpuno drugi zaključak - da je ovo još jedan udarac na državu od strane odmetnutog pravosuđa".

Dečak ubica svedočio Podsetimo, dečak ubica je 3. maja 2023. u školi koju je i sam pohađao ubio devet drugara i školskog čuvara i to hicima iz dva očeva pištolja. Tokom istrage je utvrđeno da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca u mete, kao i da je oružje čuvao u kući na neadekvatan način, tako da je ono bilo lako dostupno maloletniku. Inače, dečaku ne može da se sudi za zločin jer je u trenutku masakra ima 13 godina i bio je krivično neodgovoran. Ipak, on je u krivičnom postupku protiv njegovih roditelja bio svedok i do detalja je pričao o zločinu, ali i o odnosu sa svojim roditeljima Advokat Stefan Ćorda kaže da u ovom trenutku ne može da zna da li će maloletni počinilac masakra i u ponovljenom postupku biti dovođen iz psihijatrijske ustanove, u koju je smešten 3. maja 2023, da svedoči.

- To zavisi od predloga tužilaštva i odbrane, to još uvek ne znamo - zakljucio je.

Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama Upitan da prokomentariše odluku Apelacionog suda u Beogradu, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović naveo je da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rešenju.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja - rekao je Stefanović za Kurir.