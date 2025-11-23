Slušaj vest

Prema poslednjim informacijama, inspektori su sa lica mesta uzeli brojne dokaze i tragove koji će im promoći u rešavanju ovog slučaja.

Kiša metaka

- Tokom uviđaja forenzičari su, navodno, pronašli dokaze koje je ostavio napadač kada je hladnokrvno prišao žrtvi i izrešetao ga sa najmanje pet hitaca. Pored toga što je pogođen u glavu, pogođen je i u telo - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Forenzičari su juče sa inspektorima satima proveravali svaki pedalj na mestu zločina, kako bi skupili što više dokaza i uspeli da rekonstruišu likvidaciju.

Ono što bi trebalo da im pomogne u rasvetljavanju zločina bile bi nadzorne kamere kojih ima na svakom ćošku na Novom Beogradu.

Naložena veštačenja

- Egzekucija je, navodno, snimljena i jedna od kamera je ključna. Ona se nalazi na samom ćošku objekta u kom je kladionica, iza koje se desila pucnjava. Pantić je nakon ispaljene kiše metaka ostao nepomično da leži baš između kladionice i trafike - objašnjava izvor i dodaje:

- Tokom uviđaja istražitelji su uzeli i neke predmete iz jakne i pantalona ubijenog Tadije Pantića i stavili u kese sa dokazima. Takođe, tokom tog pretresa, od njega su uzeli, navodno, i mobilni telefon. Istražitelji će "otvoriti" komunikacije ubijenog, a moguće je da se u njima kriju imena i poruke koje mogu biti od značaja za rasvetljavanje ubistva.

Prema tvrdnjama poznavaoca prilika, veštečenjem telefona žrtve mogu se dobiti brojni odgovori koji će dovesti do rešavanja zločina.

- Telefon ubijenog biće podvrgnut veštačenju i na taj način će se ući u trag njegovim komunikacijama. Saznaće se s kim se čuo, dopisivao, viđao - navodi sagovornik i nastavlja:

- Ne treba isključiti ni mogućnost da se možda ubijeni čuo sa nekim ko ga je, možda, namamio. Ali, sve ove mogućnosti ispitaće detaljno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu.

Ubijeni vođa partizanovih navijača iz Zemuna Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

Dva puta izbegao smrt

Kako potom objašnjava Kurirov izvor, ne treba isključiti ni mogućnost da je Tadiju Pantića likvidirala ozbiljna kriminalna grupa koja ga je mesecima pratila u stopu.