Navodni pripadnici kavačkog klana, tridesetdevetogodišnji državljanin Crne Gore i njegov pedesetogodišnji ortak iz Srbije, nepravosnažno su osuđeni u Beču na šest i sedam godina zatvora za tešku iznudu i mučenje.

Austrijski mediji nisu objavili ni inicijale osuđenih "kavčana", za koje tamošnje tužilaštvo tvrdi da su 2020. godine, zajedno sa drugim osumnjičenima, u Beč namamli osobu za koju su verovali da je sin jednog milionera iz Hrvatske, kao i još jednog 64-godišnjeg Hrvata.

Kako se navodi u optužnici, u stanu obloženom najlonima, žrtve su bile vezane, zlostavljane i uz prijetnje smrću primoravane da otkriju gde se nalazi novac. Istražitelji su im ušli u trag zahvaljujući porukama koje su međusobno razmenjivali. Prema navodima iz optužnice, žrtve su zastrašivali ručnim testerama i pištoljima sa prigušivačima. Mlađu žrtvu, za koju su pogrešno mislili da je sin hrvatskog milionera, navodno su mučili više od četiri sata. U jednoj od poruka pisalo je: "Ako uskoro ne kažete gde je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo".

Potom je usledilo mučenje 64-godišnjaka. Optuženi su svojim šefovima slali poruke: "Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu. Cela mu je glava bila izranjavana, a posečen je i nožem". Navodno, žrtva je, jecajući, muškarcima obećala 750.000 evra.

Bečki mediji pišu da je kriminalnu grupu nadgledao vođa poznat pod nadimkom Dekster, koji već služi doživotnu kaznu u zatvoru Štajn u Austriji. Podsetimo, reč je o Dariju Đorđeviću Deksteru, pripadniku vračarskog klana.

Dario Đorđević Dekster Foto: Heute.at

Iz kancelarije javnog tužioca saopštili su da su scene mučenja bile "nešto što se inače viđa samo u televizijskim serijama". Kako navode, bila je to situacija poput "najgorih noćnih mora".

Osumnjičeni su na kraju pustili žrtve. Nedugo potom, u Hrvatskoj su pokušali da iznude novac od njih.

Šezdesetčetvorogodišnjak, koji navodno zarađuje za život krijumčarenjem cigareta, uspeo je da sakupi samo 10.000 evra. Međutim, ni on, ni druga žrtva, niti bilo koji svedok, nisu želeli da identifikuju osumnjičene ili da ih za bilo šta terete. Tužioci kažu da ovakvi slučajevi "spontane amnezije" u kriminalnom miljeu nisu retkost.

Advokat 50-godišnjeg Srbina, Aleksander Filip, tvrdio je pred sudom da je njegov klijent greškom povezan sa tim zločinima jer je njegovo ime veoma često na Balkanu. Branioci 39-godišnjeg Crnogorca, Rudi Majer i Mirsad Muliju, odbacili su sve navode iz optužnice.

Suđenje okrivljenima za brutalno mučenje održano je u sredu u Bečkom regionalnom sudu pod velikim merama bezbednosti.

Dekster osuđen na doživotnu robiju

Dario Đorđević Dekster, pripadnik vračarskog klana i jedan od najbližih saradnika Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, osuđen je pravosnažno na doživotnu kaznu zatvora.

Vrhovni okružni sud u Beču je početkom godine potvrdio prvostepenu presudu kojom je Đorđević u decembru 2023. godine osuđen zbog šverca više stotina kilograma kokaina, heroina i drugih narkotika na teritoriji Austrije.

Tokom suđenja, Dekster se izjasnio da nije kriv, glumeći sve vreme žrtveno jagnje, dok je njegov advokat tvrdio da njegovog klijenta predstavljaju kao Hanibala Lektora.