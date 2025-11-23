Slušaj vest

Ž. N.(35) iz Velikog Gradišta koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio muškarca (46) u Požarevcu, neutvrđenog dana između 10. i 17. novembra, saslušan je pred Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu gde se, kako saznajemo, branio ćutanjem.

Posle saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana.

- Pre hapšenja Ž.N. već je ispitan njegov saučesnik G.S. koji se, takođe, branio ćutanjem i kome je određen jednomesečni pritvor na predlog tužioca - kaže naš izvor i dodaje će tužilaštvu u sklopu istrage naložiti brojna veštačenja u cilju potpunog rasvetljavanja svirepog zločina.

- U narednim danima biće naloženo veštačenje povreda preminulog, veštačenje uračunljivosti osumnjičenih, veštačenje DNK tragova pronađenih na mestu zločina i ostala potrebna veštačenja - naveo je izvor.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova sinoć je saopštilo da su rasvetlili ubistvo muškarca (46) u Požarevcu, čiji je nestanak bio prijavljen. Kako su naveli, žrtva je zatečena u spavaćoj sobi u kući u kojoj je dva meseca stanovao sa osumnjičenim Ž. N.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu. Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17.novembra ove godine, zadao više udaraca sekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću - piše u saopštenju.