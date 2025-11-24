KAKO JE IZREŠETANI TADIJA (23) POSTAO VOĐA NAVIJAČA? Psiholozi izneli detaljnu analizu psihološkog profila ubijenog: Dve stvari su bile presudne!
Vođa navijača je likvidiran na Novom Beogradu, za napadačem se i dalje traži. Reč je o Tadiji P. koji je imao svega 23 godine, a označen je kao vođa frakcije navijača Partizana.
Ubistvo se dogodilo u 11 i 45 časova, odnosno usred bela dana, a gosti koji su izneli analizu ovog slučaja bili su Nađa Tulić, psiholog i Nenad Šipka, forenzičar .
S obzirom da je Tadija već preživeo napade slične ovim i da je označen kao vođa, može se reći da je u svom poslu stigao prilično daleko za jednog dvadesetrogodišnjaka. Nađa Tulić postavlja pitanje ko je brinu o njemu, pa je iznela mišljenje sa psihološkog ugla.
- Ko je dozvolio da ulica preuzme to dete. To je najtužnije u ovakvim slučajevima. Decu više ne vaspitavaju roditelji i obrazovni sistemi, već ulica. Da li je imao karakteristike dobrog lidera, pa se vinuo i postao vođa, to je moguće, kao i to da je bio socijalno inteligentan i snalažljiv. Međutim, to nije važno kada postavimo na vagu to da je toliko duboko zašao u kandže tog sveta, pa je tako mlad postao vođa - započela je Tulić.
Navodi se da su mu dvojica napadača prišli s leđa, jedan je pucao, drugi vozio skuter, pa je Šipka komentarisao ovaj slučaj sa dugogodišnjim iskustvom u forenzici:
- Ništa spektakularno, najjednostavniji način likvidacije na skuteru, pogotovo danas kada niko ne obraća pažnju na njih, a veoma su laki i brzi za napuštanje mesta zločina. Skuter je zapaljen i to je upravo najsigurniji način za uništenje tragova. Takva praksa je kod nas prisutna još od 90-ih i kada se zapali vozilo, izuzetno je teško naći neke druge tragove koji bi doveli do ubice. Ako bi se kacige pronašle, može se izvršiti DNK, a sam DNK je čudan dokaz. On je jedan od najsigurnijih dokaza po pitanju metoda izvlačenja dokaza iz uzorka, ali je diskutabilan nastanak tog traga - rekao je Šipka.
