Vođa navijača je likvidiran na Novom Beogradu, za napadačem se i dalje traži. Reč je o Tadiji P. koji je imao svega 23 godine, a označen je kao vođa frakcije navijača Partizana.

Ubistvo se dogodilo u 11 i 45 časova, odnosno usred bela dana, a gosti koji su izneli analizu ovog slučaja bili su Nađa Tulić, psiholog i Nenad Šipka, forenzičar .

S obzirom da je Tadija već preživeo napade slične ovim i da je označen kao vođa, može se reći da je u svom poslu stigao prilično daleko za jednog dvadesetrogodišnjaka. Nađa Tulić postavlja pitanje ko je brinu o njemu, pa je iznela mišljenje sa psihološkog ugla.

Tadija je sa leđa izrešetan na Novom Beogradu: Bio je socijalno inteligentan i snalažljiv

- Ko je dozvolio da ulica preuzme to dete. To je najtužnije u ovakvim slučajevima. Decu više ne vaspitavaju roditelji i obrazovni sistemi, već ulica. Da li je imao karakteristike dobrog lidera, pa se vinuo i postao vođa, to je moguće, kao i to da je bio socijalno inteligentan i snalažljiv. Međutim, to nije važno kada postavimo na vagu to da je toliko duboko zašao u kandže tog sveta, pa je tako mlad postao vođa - započela je Tulić.

Navodi se da su mu dvojica napadača prišli s leđa, jedan je pucao, drugi vozio skuter, pa je Šipka komentarisao ovaj slučaj sa dugogodišnjim iskustvom u forenzici:

- Ništa spektakularno, najjednostavniji način likvidacije na skuteru, pogotovo danas kada niko ne obraća pažnju na njih, a veoma su laki i brzi za napuštanje mesta zločina. Skuter je zapaljen i to je upravo najsigurniji način za uništenje tragova. Takva praksa je kod nas prisutna još od 90-ih i kada se zapali vozilo, izuzetno je teško naći neke druge tragove koji bi doveli do ubice. Ako bi se kacige pronašle, može se izvršiti DNK, a sam DNK je čudan dokaz. On je jedan od najsigurnijih dokaza po pitanju metoda izvlačenja dokaza iz uzorka, ali je diskutabilan nastanak tog traga - rekao je Šipka.

