Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je deo prvostepene presude protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka ubice iz Ribnikara i predmet vratio Višem sudu na ponovno suđenje.

Sud je utvrdio „bitne povrede postupka“ i naveo da su razlozi presude „nejasni i protivrečni“. Presudom Višeg suda u Beogradu, koju je ukinuo Apelacioni sud, roditelji dečaka ubice, Vladimir i Miljana Kecmanović bili su osudjeni na 17 i po godina zatvora.

Sa druge strane, roditelji ubijene dece naglašavaju da je ovakva odluka iznenađujuća. Andjelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline, govorio je o ovome u emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji.

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

- O odluci smo saznali preko sajta Ministarstva pravde i apsolutno smo iznenađeni. Očekivali smo da se potvrdi presuda. Nemamo informacije koji su to razlozi, zbog kojih je vraćeno na ponovno suđenje. I zato, u principu, ne možemo nešto konkretno da komentarišemo, dok ne vidimo rešenje Apelacionog suda, na šta se ukazuje da je napravljena greška - kaže Aćimović.

Prema njegovoj oceni, suđenje je bilo pravično, a ponekad su čak imali osećaj da se roditeljima dečaka ubice poklanja više pažnje.

- Ono što sigurno znamo je da je suđenje bilo u odnosu na sve pravično. Čak smo nekad imali osećaj lični da se njima poklanja više pažnje, ali to je tako. Znači, nije po nama apsolutno bilo nekog razloga. Možda su njima vidljivije neke procesualne greške koje su možda dozvoljene i zbog kojih se to ponavlja. Ipak se nadamo da će se to relativno brzo završiti, što je za nas najvažnije. Imaćemo i sastanak sa svojim advokatima, tek nakon što saznamo sve detaljne informacije zbog čega je vraćeno. Ali, svakako da je to potresno za sve porodice - kaže Anđelko.

1/12 Vidi galeriju Potresni prizori ispred Palate pravde - Belo cveće za žrtve masakra u Ribnikaru Foto: Marko Karović

"To mogu da budu i banalne sitnice"

Apelacioni sud je prema okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor do dalje odluke prvostepenog suda, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor prema okrivljenom prvobitno određen, a kasnije i produžen:

- Bićemo pametniji kad vidimo razloge. Opšti razlog su bitne povrede za krivični postupak, a koje su to mi ne znamo. U principu, to su stvari procesualne, koje mogu da budu neke banalne sitnice i da to na kraju rezultira odlukom suda Apelacionog suda - kaže Aćimović.

Obrazloženje Apelacionog suda

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, doneo je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okr. Miljanu Kecmanović, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem delu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda - stoji u obrazloženju.

Foto: Petar Aleksić

Kako se dalje navodi u obrazloženju, u prvostepenom postupku sud će otkloniti nedostate i pravilno prieniti relevantne procesne odredbe.

- U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primeniti relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja, te će brižljivom ocenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceniti postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata bića krivičnih dela u pitanju, a za svoje stavove dati jasne i nedvosmislene razloge - stoji u obrazloženju.

