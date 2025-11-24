Slušaj vest

- Stena se iznenada otkinula i pala na automobil u pokretu. Udar je bio snažan i prednji deo automobila je znatno oštećen. Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima - kazali su za RINU očevici.

Saobraćaj se odvija otežano i povremeno se potpuno obustavlja dok se ne uklone odron i delovi stene sa puta.

Vozačima se preporučuje oprez i sporija vožnja na ovoj deonici, naročito zbog učestalih odrona u zimskom periodu na ovom delu puta.

Kurir.rs/RINA

