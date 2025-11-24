Sve se desilo na raskrsnici Ulice Branka Miljkovića i Đerdapske
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba!
Osmoro lica lakše je povređeno u sudaru autobusa i kombija za prevoz putnika koji se jutros u 5.30 sati dogodio na raskrsnici ulice Branka Miljkovića i Đerdapske u Nišu, kazali su u Policijskoj upravi u Nišu.
U sudaru je učestvovao autobus niških registarskih oznaka, dok je kombi aleksinačkih oznaka.
O udesu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo i obavljen uviđaj.
Lekarsku pomoć zatražio je vozač autobusa i sedmoro putnika iz kombija.
