Osmoro lica lakše je povređeno u sudaru autobusa i kombija za prevoz putnika koji se jutros u 5.30 sati dogodio na raskrsnici ulice Branka Miljkovića i Đerdapske u Nišu, kazali su u Policijskoj upravi u Nišu.

U sudaru je učestvovao autobus niških registarskih oznaka, dok je kombi aleksinačkih oznaka.

O udesu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo i obavljen uviđaj.

Lekarsku pomoć zatražio je vozač autobusa i sedmoro putnika iz kombija.

(Niške vesti)

