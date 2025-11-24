Slušaj vest

Pedesetak kilograma sušene ribe ukradeno je iz sušare jednog domaćina u selu Jelav kod Loznice.

Prema nezvaničnim informacijama, lopovi su, pod okriljem noći, iz sušare pokupili ribu, ali zbog brzine, mraka ili nekog trećeg razloga nisu sve počistili pa je odrеđena količina sušene ribe ipak ostala netaknuta.

Navodno je objekat pokriven kamerama, a lopovi su nosili fantomke. Pričinjena šteta je oko sto hiljada dinara, a iz policije su potvrdili ovaj slučaj.