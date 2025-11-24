Slušaj vest

VIŠI SUD U BEOGRADU

U IME NARODA

ODBACUJE SE tužba tužioca u delu u kome je traženo da se utvrdi da su objavljivanjem neistinite informacije da zlostavljano maloletno dete ima autizam, i to u tekstovima "Uznemirujući snimak - Horor u beogradskom vrtiću! Mališane tretiraju kao robijaše, deca pod traumom idu kući!" objavljenom 20.01.2021. godine, "Deci zavrtali uši i ruke, zatvarali po kazni! Ispovest majke čija ćerka je u vrtiću strave na Voždovcu doživela tešku traumu video" objavljenom 21.01.2021. godine, "Otkaz vaspitačici koja je maltretirala dete u vrtiću na Voždovcu: neki roditelji ispisuju decu, drugi prete krivičnim prijavama" objavljenom dana 22.01.2021. godine i "Posle objavljivanja jezivog snimka vlasnik vrtića na Voždovcu sazvao roditeljski: medijima zabranjeno da prisustvuju sastanku!" objavljenom dana 22.01.2021. godine na internet portalu Kurir.rs, čiji je odgovorni urednik Rajko Nedić, povređeni prava i interesi deteta na privatnost.

OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić i Mondo Inc doo Beograd (Stari grad), da tužiocu mal. R. S. iz Beograda solidarno isplate na ime pričinjene nematerijalne štete zbog pretrpljenog duševnog bola usled povrede prava i interesa deteta iznos od 100.000,00 dinara sa kamatom počev od 29.04.2025. godine do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.

OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić da uvod i izreku ove presude objavi u najkasnije u drugom narednom broju medija Kurir.rs od dana pravnosnažnosti presude, bez komentara i bez odlaganja, poštujuci pravila propisana Zakonom o zaštiti podataka o licnosti.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca kojim je traženo da se tuženi Rajko Nedić obaveže da preostali deo ove presude objavi u najkasnije u drugom narednom broju tog medija od dana pravnosnažnosti presude, bez komentara i bez odlaganja.

OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić, odgovorni (glavni) urednik medija Kurir.rs, da sa tog internet portala i to uz tekstove "Uznemirujući snimak Horor u beogradskom vrtiću! Mališane tretiraju kao robijaše, deca pod traumom idu kuci!" objavljenom 20.01.2021. godine, "Deci zavrtali uši i ruke, zatvarali po kazni! Ispovest majke čija ćerka je u vrticu strave na Voždovcu doživela tešku traumu video" objavljenom 21.01.2021. godine, "Otkaz vaspitačici koja je maltretirala dete u vrtiću na Voždovcu: neki roditelji ispisuju decu, drugi prete krivičnim prijavama" objavljenom dana 22.01.2021. godine i "Posle objavljivanja jezivog snimka vlasnik vrtića na Voždovcu sazvao roditeljski: medijima zabranjeno da prisustvuju sastanku!" objavljenom dana 22.01.2021. godine ukoni opremu tekstova - sve fotografije i sminke mal. tužioca, kao i informacije koje se odnose na zdravstveno stanje (navodni autizam tužioca), u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca kojim je traženo da se obaveže tuženi Rajko Nedić na uklanjanje navedenih tekstova u preostalom delu.