Nesreća na Ibarskoj magistrali koja se dogodila jutros kod Raške, kada se velika stena odvalila sa litice pored puta i pala direktno na vozilo "golf" na svu sreću nikog nije povredila!

- U automobilu marke "golf" bio je muškarac koji je nakon nesreće prevezen u rašku bolnicu, gde mu na svu sreću nisu konstatovane povrede - kaže Kurirov izvor.

Pukom srećom muškarac je izbegao povrede nakon što je ogromna stena pala na put i bukvalno uništila prednji deo vozila koji je bio u pokretu. Saobraćaj je u prvi mah bio zatvoren, ali je onda uspostavljena jedna traka kojom su vozila išla naizmenično.