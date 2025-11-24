Slušaj vest

Nesreća na Ibarskoj magistrali koja se dogodila jutros kod Raške, kada se velika stena odvalila sa litice pored puta i pala direktno na vozilo "golf" na svu sreću nikog nije povredila!

- U automobilu marke "golf" bio je muškarac koji je nakon nesreće prevezen u rašku bolnicu, gde mu na svu sreću nisu konstatovane povrede - kaže Kurirov izvor. 

Pukom srećom muškarac je izbegao povrede nakon što je ogromna stena pala na put i bukvalno uništila prednji deo vozila koji je bio u pokretu. Saobraćaj je u prvi mah bio zatvoren, ali je onda uspostavljena jedna traka kojom su vozila išla naizmenično. 

- Pravo je čudo da je vozač živ i nepovređen, pošto je prednji deo automobila kojim je upravljao u trenutku odrona potpuno zgnječen - zaključuje izvor.

Ne propustiteHronikaPRVA SLIKA DRAME NA IBARSKOJ, OGROMNA STENA SMRSKALA "GOLF": Obrušila se na putu između Ušća i Raške (FOTO)
odron
DruštvoAMSS upozorava vozače: Magla, odroni, a po podne i gužve
Odron na putu
SrbijaDOBRE VESTI POSLE SKORO 20 SATI BORBE SA VELIKIM ODRONOM! Put Priboj–Bistrica ponovo prohodan, vozila se kreću jednom trakom uz semaforsku regulaciju
1762621853Policija-patrola-fotorina1.JPG
DruštvoStene prete da se obruše na put: Obustavljen saobraćaj u ovom delu Srbije, upućen hitan apel vozačima
Odron na putu