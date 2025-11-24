Slušaj vest

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, posle vraćanja ćeliju trojice okrivljenih koji štrajkuju glađu, nastvljeno je prikazivanjem 74 fotografije iz tajne prostorije u kući strave u Ritopeku, u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro ljudi.

Na fotografijama su, kako je prikazano, označena mesta na kojima su na zidovima i pločicama pronađeni tragovi krvi, mašina za mlevenje uvijena u najlon u ćošku, radijatori u njoj, sto i stolica. Prikazano je i metalno dugme na zgarištu.

1/9 Vidi galeriju Slike iz kuće užasa u Ritopeku - Tajna prostorija u kojoj je klan Veljka Belivuka ubijao ljude Foto: Zorana Jevtić, MUP Srbije

- Ovaj sto je donet iz dnevne sobe, a kanta je bila u garaži. To je neko doneo - rekao je optuženi vlasnik kuće Vlade Draganić.

Branilac Belivuka, Miljkovića i još nekoliko okrivljenih naveo je da je nelogično da su tragovi krvi pronađeni tek u maju, iako je uviđaj vršen u aprilu.

- Što se tiče fotografija, znamo šta se desilo, puno nas je bilo na uviđaju, gazili smo tamo, snimani smo, a onda 15 dana kasnije se na pločicama i zidu navodno pronađu tragovi - osporio je Lazarević izvedene dokaze i optužio službena lica da su radila mimo zakonskih ovlašćenja.

Optuženi Marko Miljković je dodao da se "policiji ne treba verovati jer ne rade kako treba, da rade ne bi imali Božidara Stolića". On je zatražio ponovo i da se veštači mašina za mlevenje mesa da bi se "utvrdilo da li je ona osposobljena za ono što tvrdi tužilaštvo".

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Podsetimo, inspektor Stolić osuđen je jer je sud utvrdio da je za novac odavao informacije o istragama pripadnicima zloglasnog klana koji su bili na slobodi. On je bio jedan od prvih na uviđaju, a navodno je dojavljivao čiji su tragovi krvi pronađeni u kući, alli i da se "Belivuki i Miljković dobro drže i ništa ne govore", posle hapšenaj u februaru 2021.

Božidar Stolić Foto: Ana Paunković

U sudnici su potom prikazane i fotografije sa obale Dunava sa uviđaja obavljenog 18. jula 2021. U dokumentaciji se navodi i da je ovom fotografisanju mesta, s kog su prema optužnici, u reku pripadnici klana prosipali samlevene ostatke žrtava u Dunav, navodi se da je fotografisanju prisustvovao vlasnik kuće strave, optuženi Vlade Draganić, koji je ranije danas najavio da želi da iznese odbranu.

Sudsko veće kao dokaz na suđenju danas je izvelo i zaključke fizičko-hemijskih veštačenja koje se odnosi na tragove kokaina pronađene na predmetima na stadionu Partizana, za koja je tužilac kratko naveo da su "sva veštačenja jasna u pogledu činjenica koje su predmet dokazivanja".

Advokat Lazarević, međutim, naveo je da Belivuk nije vlasnik stadiona Partizan iako je "tužilaštvo pokušalo da prikaže da jeste", kao i da sve pronađeno ima veze sa njim.