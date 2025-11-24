Slušaj vest

Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", produžen je pritvor.

- Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je danas rešenje kojim je prema okrivljenom Vladimiru K. produžen pritvor, a koji mu po tom rešenju može trajati najduže 60 dana - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Pritvor je, kako se navodi, Kecmanoviću produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

- Okrivljenom Vladimiru K. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Teško delo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica - podseća se u saopštenju suda.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu u petak je saopštio da su ukinuli prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom su Vladimir Kecmanović i njegvoa supruga Miljana, bili osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora za krivična dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Detalje odluke Apelacionog suda pročitajte OVDE.

Maloletni ubica je 3. maja 2023. godine hicima iz očevog pištolja u prostorijama škole na Vračaru, koju je i sam pohađao, ubio devetoro svojih vršnjaka i školskog čuvara.