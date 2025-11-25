Slušaj vest

Potraga za egzekutorima Tadije Pantića (23), vođe navijača Partizana, ulazi u četvrti dan, a dosadašnjom istragom je utvrđeno da su oni posle ispaljenih hitaca skuterom pobegli s Novog Beograda pobegli na drugi kraj grada, na Voždovac, gde su zapalili vozilo i, kako se sumnja, skolonili se u unapred pripremljen štek-stan!

Likvidacija se dogodila 22. novembra u Bulevaru Arsenija Čarnovića usred bela dana, pred brojnim svedocima i kamerama. Sumnja se da su u Pantića pucala dvojica napadača, koja su do mesta zločina došla motorom. Na glavama su imali kacige, a posle ispaljeneih hitaca s mesta zločina su se odvezli, takođe, motorom.

Fotografije uviđaja ubistva Tadije Pantića Foto: Petar Aleksić

- Motor je pronađen na Voždovcu, osam kilometara dalje od Bulevara Arsenija Čarnojevića. Pošto su, kako se sumnja, napadači spalili motor, sklonili su se u unapred spremljen štek-stan. Očigledno je da su imali logistiku i razrađen plan, tako da nije isključeno da su u međuvremenu ponovo promenili lokaciju - kaže izvor i dodaje da je policija i sa Voždovca uzela snimke sa kamera sa okolnih zgrada.

- Utvrđuje se da li je neka od kamera, nakon paljenja motora, snimila dalji beg egzekutora i radi se rekonstrukcija kompletnog njihovog kretanja - kaže izvor i podseća da ubistvo Tadije Pantića nosi potpis vračarskog klana.

- Način na koji je ubistvo počinjeno liči na likvidacije koje su se ranije događale u režiji "vračaraca". Inače, ovaj klan na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, važi za vrlo opasan i beskrupulozan, a u podzemlju ga zovi i "mašina za ubijanje". Iako im je vođa, Nikola Vušović, u nemačkom zatvoru zbog presude od 12 godina zatvora, klan i dalje funkcioniše i izvršava najprljavije poslove - kaže izvor.

Inače, istražitelji su na mestu zločina prikupili brojne tragove i dokaze, zbog čega se veruje da će egzekutori uskoro biti identifikovani i uhapšeni.

- Svakako jedan od mogućih ključnih tragova u istrazi je telefon ubijenog vođe navijača koji bi mogao da otkrije sa kim je sve bio u komunikaciji - kaže izvor i dodaje da se istovremeno radi i na otkrivanju nalogodavaca likvidacije, kao i motiva.

Ubijeni Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

 - Pantić je mesecima bio praćen i opserviran. U toku ove godine je dva puta preživeo napad.Prvi put u junu na mostu Gazela, kada je grupa navijača na motorima okružila navijače Partizana koji su se automobilima vraćali s utakmice. U jednom autu je bio i Tadija Pantić. Navijači sa motora su tada i pucali, ali Pantić je uspeo da izbegne ranjavanje - podseća izvor i dodaje da je drugi put izbegao smrt u oktobru kada je egzekutor, koji je bio angažovan da mu postavi bombu pod kola, slučajno aktivirao paklenu napravu u stanu u Kosovskoj ulici i tako razneo samog sebe.

Kako objašnjava Kurirov sagovornik koji je upoznat sa prilikama u podzemlju, ekipa je plan zločina dobro razradila.

- U pitanju je teško ubistvo sa velikom i ozbiljnom organizacijom. Mesto gde je ubijen je dobro osmišljeno, jer je izvršeno u ulici koja se nalazi u neposrednoj blizini auto-puta, tačnije direktno izlazi na auto-put, pa je samim tim napadačima bekstvo nakon izvršenja krivičnog dela bilo olakšano. Takođe, i vozilo koje su izabrali za beg ukazuje da ništa nisu prepustili slučaju - navodi izvor i dodaje:

- Za ubistvo su koristili skuter kako bi mogli da izbegnu eventualnu gužvu na putu.

Podsetimo, jedan prijatelj pokojnog vođe navijača, rekao je za Kurir da je on kao tinejdžer trenirao fudbal i da je bio vrlo talentovan.

- Dobro mu je išao taj sport, ali je u jednom momentu odlučio da krene lošim putem. Pitao sam se šta će to njemu u životu, pošto potiče iz ugledne porodice koja ima privatni biznis godinama. Zahvaljujući vrednom i požrtvovanom radu, njegovi roditelji lepo zarađuju, tako da mu s materijalne strane skoro ništa nije falilo. Upetljao se u nešto i to je platio glavom - rekao nam je prijatelj ubijenog Pantića.

