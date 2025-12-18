Slušaj vest

Izricanje kazne Brajanu Volšu, koji je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, zakazano je za danas, preneli su američki mediji.

Volš je u ponedeljak oglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš, kojoj se svaki trag izgubio 1. januara 2023. godine. Kako je izneto tokom suđenja, veruje se da je Volš suprugu ubio, raskomadao i delove tela pobacao po kontejnerima u blizini njihovog doma u Kohasetu u državi Masačusets.

Tokom suđenja Volš nije izneo odbranu, ali je na pripremnom ročištu priznao da je uklonio telo i lagao policiju tokom potrage za Anom. Negirao je ubistvo supruge, a njegovi advokati izneli su tezu da je Ana umrla neobjašnjivom smrću.

- Porota je Volša oglasila krivim nakon drugog dana zasedanja. Njemu bi mogla biti izrečena doživotna robija bez mogućnosti uslovnog otpusta - preneli su mediji.

Podsetimo, slučaj nestale Beograđanke Ane Volš u porodičnom domu u Masačusetsu dobio je novi epilog kada je na pripremnom ročištu njen suprug Brajan Volš rekao da priznaje da se rešio njenog tela, kao i da je svesno ometao istragu.

Ono što nije priznao jeste ubistvo, a upravo je to ukazivalo da je njegov plan jednostavan - priznaj sve osim ubistva i dobićeš samo nekoliko godina zatvora.

Izbor porote za suđenje Volšu je počelo u utorak, 18.novembra. Neposredno pre izbora, Volš se izjasnio krivim po dve tačke optužnice - obmanjivanje policije i namerno prenošenje ljudskog tela.

Brajan Volš nije priznao ubistvo, a tužilaštvo smatra da je počinio zločin jer je sumnjao da ga supruga vara.

Na ročištu je takođe otkriveno da tužilaštvo poseduje preko 1.000 stranica Gugl pretrage, a osim što je pretraživao kako da se reši tela, pretraživao je i "pornografiju koja se tiče prevare supruge" što tužilaštvo smatra kao dokazom da je Volš ili znao ili sumnjao da ga supruga vara.

U prilog tome ide i činjenica da je njegova majka, neposredno pred nestanak, iznajmila privatnog detektiva kako bi pratio kretanje njene snaje.

"Neverovatno smeo potez odbrane"

Ronald Salivan, profesor prava na Harvardu za "CNN" je uoči suđenja pričao o mogućoj strategiji za koju se spremao pravni tim okrivljenog Brajana Volša.

- Odluka da se Volš izjasni krivim po tim optužbama je neverovatno smeo potez odbrane. Ovo omogućava odbrani da fokusira suđenje isključivo na pitanje da li je optuženi ubio svoju ženu, što potencijalno ograničava dokaze koje će porota videti o Volšovom odlaganju Aninih ostataka. To bi mogao biti dobar strateški potez za odbranu - rekao je profesor.

Kako je potom dodao, moguće je da Volšovi advokati manevrišu da se njihov klijent suoči sa manjim optužbama za ubistvo u nadi da će izbeći doživotnu robiju. Do sada su Volšovi advokati jasno stavili do znanja da on ne priznaje ubistvo supruge, uprkos promeni krivice.

- Gospodin Volš je spreman da prizna navođenje činjenica u vezi sa optužnicom koju je sudija upravo pročitala u meri u kojoj se navodi da je ometao i opstruirao krivičnu istragu o nestanku Ane Volš. Očigledno se protivimo, a on ne priznaje ubistvo - rekla je advokatica odbrane Keli Pordžes na sudu.

Slučaj Kejsi Entoni

Odbrana koju je spremao pravni tim Brajana Volša podsetila je na slučaj Kejsi Entoni. Naime, Kejsi je živela na Floridi sa roditeljima, a 2008.godine policiji je prijavljen nestanak njene ćerke Kejli Entoni (2).

Kako je utvrđeno, ona je otišla od kuće sa ćerkom i nije se vratila 31 dan. Nakon što je njen automobil zaplenjen, njen otac je otišao da ga preuzme kada je otkrio jak miris koji je dolazio iz gepeka. Njena majka je pozvala policiju i rekla da unuku nije videla 31 dan i navela da automobil smrdi kao da je u njemu ljudsko telo.

Kejsi je tada tvrdila da ona nije videla ćerku mesec dana i da ju je možda kidnapovala bebisiterka.

Nakon što je policiju lagala o mestu gde je zaposlena, policija ju je uhapsila zbog zanemarivanja deteta, davanje lažnog iskaza i ometanje istrage. Kasnije je proglašena "osobom od interesa" u slučaju nestanka ćerke, a potom i za ubistvo.

Posmrtni ostaci devojčice su pronađeni nekoliko meseci kasnije u šumi u blizini kuće gde je Kejsi živela sa roditeljima.

Tri godine kasnije, počelo je suđenje, a njen advokat je tvrdio da se Kejli udavila u bazenu i da je njen deda pokušao da prikrije nesrećnu smrt. Naveo je i da je Kejsi maltretirao njen otac dok je bila dete i da je tako razvila naviku da laže.

Sud je ubrzo doneo odluku - Kejsi je proglašena nevinom za ubistvo prvog stepena, zlostavljanje deteta i teško ubistvo deteta. Međutim, proglašena je krivom za davanje lažnih informacija policiji. Dobila je kaznu od 4 godine zatvora i 4.000 dolara. Iz zatvora je puštena 10 dana kasnije jer je svoju kaznu zatvora izdržala od trenutka hapšenja.