IVICA DAČIĆ U RAZGOVORU SA DIREKTOROM NACIONALNE BEZBEDNOSTI KRALJEVINE MAROKA Ministar policije prisustvovao otvaranju 93. Generalne skupštine Intepola! FOTO
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas svečanom otvaranju 93. Generalne skupštine Interpola, a sastao se i direktorom Nacionalne bezbednosti Kraljevine Maroko, a detalji ovog srdačnog susreta objavljeni su na njegovom zvaničnom Instagram profilu.
- Veoma dobar sastanak danas u Marakešu sa generalnim direktorom Nacionalne bezbednosti Kraljevine Maroko Abdelatifijem Hamučijem, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola. Poželeo sam generalnom direktoru Hamučiju, kao domaćinu Generalne skupštine Interpola, puno uspeha i zahvalio mu na dosadašnjoj podršci Kraljevine Maroko po pitanju sprečavanja prijema PIS u Prištini u članstvo Interpola - piše u prvom delu ove objave ministra policije:
- Na sastanku smo razgovarali o dosadašnjoj saradnji dve policije, kao i mogućnostima da se ona unapredi u narednom periodu, posebno u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma. Istakao sam da policija Maroka u srpskoj policiji ima pouzdanog partnera i pozvao Hamučija da poseti Republiku Srbiju.