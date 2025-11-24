Slušaj vest

M. F. (21) iz okoline Pirota i D. K. (20) iz Pirota, zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.

Oni se sumnjiče da su se osamdesettrogodišnjoј ženi lažno predstavili kao radnici gradske uprave u Pirotu koјi anketiraјu stariјe osobe u cilju utvrđivanja njihovog materiјalnog položaјa i doveli јe u zabludu da će јoј, na osnovu ankete, lokalna samouprava isplatiti novčanu pomoć.

Kako se sumnja, oni su ušli u njenu kuću i tražili da im pokaže novac i nakit kako bi ih, navodno, evidentirali u anketi, a potom su јoј iskoristivši njenu nepažnju ukrali 100.000 dinara, zlatni nakit i ručni sat.

Policiјa јe osumnjičene ubrzo identifikovala i pronašla, a kod njih јe nađen i ukradeni zlatni nakit, ručni sat i deo novca.

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Osnovnom јavnom tužilaštvu u Pirotu.

Kurir Web/ Telegraf

