MINISTAR PRAVDE NENAD VUJIĆ: Država je posvećena odlučnoj borbi protiv nasilja nad ženama i oštroj kaznenoj politici!
Ministar pravde Nenad Vujić poručio je danas da je Republika Srbija posvećena odlučnoj borbi protiv nasilja nad ženama i oštroj kaznenoj politici, jer ova vrsta nasilja pogađa fundament svakog društva.
- Svakodnevno svedočimo i agresivnom digitalnom nasilju, kojem su izložene žene, devojke i devojčice pogotovo u malim sredinama. To nasilje mora biti posebno regulisano i zbog toga je Ministarstvo pravde predložilo da se izmenama i dopunama Krivičnog zakonika propiše novo krivično delo u javnosti poznato kao „osvetnička pornografija“, rekao je ministar pravde govoreći na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Prekinimo ćutanje zajedno".
Ovim izmenama predviđeno je i značajno pooštravanje kazni za ovu vrstu krivičnih dela, naveo je ministar Vujić, podsećajući da je Republika Srbija odavno u odnosu na njih ukinula mogućnost izricanja kazni ispod zakonskog minimuma.
Takođe je naveo da će se izmenama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ići korak dalje u pravcu jačanja prevencije kroz unapređenje baza podataka koje će omogućiti praćenje svake pojave nasilja, kako bi se sprečila eskalacija i teško povređivanje žena - žrtava.
- Ministarstvo pravde je takođe posvećeno unapređenju brzine postupka jer oni ne smeju da traju predugo. Samo brzim i efikasnim postukom možemo žrtvi pokazati da sistem reaguje. U suprotnom žrtva ili izlazi iz postupka ili gubi poverenje u institucije - naveo je ministar.
Ministar Vujić je poručio da borba protiv nasilja nad ženama mora da traje kontinuirano i da bude u fokusu celog društva.
Konferencija je održana u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama".
Ova kampanja svake godine okuplja brojne institucije, organizacije i pojedince širom sveta u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, a ove godine u fokusu globalne kampanje i današnje konferencije je problem digitalnog nasilja, sa ciljem da se sagledaju iskustva zemalja iz Evropske unije koja su normativno i strategijski iznašla rešenje za ovaj problem.
Takođe, cilj je i da se sagledaju mogućnosti saradnje međunarodnih organizacija, zemalja u regionu, organa javne vlasti i organizacija civilnog društva u pronalaženju održivih rešenja za sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama i devojčicama, a posebno u domenu digitalnog nasilja.