Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić poručio je danas da je Republika Srbija posvećena odlučnoj borbi protiv nasilja nad ženama i oštroj kaznenoj politici, jer ova vrsta nasilja pogađa fundament svakog društva.

- Svakodnevno svedočimo i agresivnom digitalnom nasilju, kojem su izložene žene, devojke i devojčice pogotovo u malim sredinama. To nasilje mora biti posebno regulisano i zbog toga je Ministarstvo pravde predložilo da se izmenama i dopunama Krivičnog zakonika propiše novo krivično delo u javnosti poznato kao „osvetnička pornografija“, rekao je ministar pravde govoreći na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Prekinimo ćutanje zajedno".

Nenad Vujić na konferenciji Foto: Ministarstvo Pravde



Ovim izmenama predviđeno je i značajno pooštravanje kazni za ovu vrstu krivičnih dela, naveo je ministar Vujić, podsećajući da je Republika Srbija odavno u odnosu na njih ukinula mogućnost izricanja kazni ispod zakonskog minimuma.

Takođe je naveo da će se izmenama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ići korak dalje u pravcu jačanja prevencije kroz unapređenje baza podataka koje će omogućiti praćenje svake pojave nasilja, kako bi se sprečila eskalacija i teško povređivanje žena - žrtava.

- Ministarstvo pravde je takođe posvećeno unapređenju brzine postupka jer oni ne smeju da traju predugo. Samo brzim i efikasnim postukom možemo žrtvi pokazati da sistem reaguje. U suprotnom žrtva ili izlazi iz postupka ili gubi poverenje u institucije - naveo je ministar.

Ministar Vujić je poručio da borba protiv nasilja nad ženama mora da traje kontinuirano i da bude u fokusu celog društva.

Konferencija je održana u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama".