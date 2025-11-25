Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Leskovcu doneo je 21. novembra 2025. godine rešenje kojim je protiv osumnjičenog I. P. iz Niške Banje određen pritvor u trajanju od 30 dana.

Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni na slobodi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke.

Osnov sumnje odnosi se na događaj od 20. novembra 2025. godine, oko 18.45 časova, kada je osumnjičeni u Donjoj Jajini, oko 50 metara ispred gradskog groblja, kao učesnik u saobraćaju postupio suprotno članu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo oštećenog, sada pokojnog T. M. iz Donje Jajine, kao i S. S. iz Donje Jajine.

Na opisani način osumnjičeni je, prema navodima suda, učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Protiv rešenja o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu, u roku od tri dana od dana prijema odluke.

Saopštenje je izdao Osnovni sud u Leskovcu, 24. novembra 2025. godine.