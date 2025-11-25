Slušaj vest

U Višem sudu u Jagodini saslušanjem veštaka nastavljeno je suđenje Jasmini M. koja je optužena za pokušaj ubistva svog supruga Milana M. u njihovom porodičnom stanu u ovom gradu, a nakon više od četiri sata trajanja pretresa, advokat oštećenog Goran Petronijević istakao je da postoje ozbiljne indicije da su u slučaj upletene još neke osobe.

- Postupak je opterećen ogromnim pritiskom, pritom je izvršilac jednog od najtežih krivičnih dela bila u pritvoru manje od tri meseca, pa se može zaključiti da je bio strahovit pritisak po sredi, i to raznih nevladinih organizacija koje se bore za prava žena. Sve je to u redu, žene treba da imaju svoja prava, ali pokušati da ubiješ oca svoje dece, nije nikakvo pravo. To je ono što opterećuje čitavi postupak. Osim toga, postoje ozbiljne indicije upletenosti još nekih osoba koje su na visokim pozicijama bezbednosnih struktura, što sve ukazuje na još jedan teži oblik izvršenja ovog krivičnog dela, a to je da je taj čin faktički bio planiran - kaže Petronijević za Kurir nakon održanog ročišta.

1/3 Vidi galeriju Rane koje je zadobio oštećeni M.M. Foto: Kurir

Suđenje, inače, traje već tri godine, a kako ističe Petronijević, on se nada da se kraj nazire.

- Ja mislim da smo blizu kraja, sud treba da odluči da se izvede jedan veoma važan dokaz, a to je snimak telefonskog razgovora okrivljene sa svojom sestrom, koja je po mom dubokom ubeđenju, u nekim okolnostima saizvršilac u toj zaveri koja je pripremana. Na snimku se čuje: "Nisam dobro uradila, nešto sam počela, ali nisam završila", taj razgovor je sporan sudu zbog načina na koji je pribavljen, ali mi se borimo za to da se taj dokaz izvede, jer kada se čuje taj snimak svakome će biti jasno o čemu se tu radi - ističe Petronijević.

Viši sud u Jagodini Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, prema optužnici, Jasmina M. je supruga omamila lekom "sanval", koji je, inače, ona konzumirala po lekarskom nalogu. Zatim je suprugu, koji je bio omamljen i spavao u bračnom krevetu nanela 17 uboda kuhinjskim nožem. Pokušaj teškog ubistva, podsetimo, dogodio se 1. jula 2022. godine. Apelacioni sud u Kragujevcu je naložio ponavljanje suđenja jer nisu bili utvrđeni detalji okolnosti da li je okrivljena zaista pokušala da liši života muža, te da li je zaista zloupotrebila njegovo poverenje.

Inače, na jučerašnjem ročištu dovršeno je saslušanje veštaka Bojane Dunjić, koja je odgovarala na pitanja stručnog saradnika tužilaštva, profesora doktora Ratka Kovačevića. Naime, ona je govorila o nalazu gde se tvrdi da je okrivljena u momentu izvršenja krivičnog dela bila neuračunljiva. Međutim, prema rečima Petronijevića, mišljenje veštaka bilo je izuzetno neubedljivo.

Okrivljena Jasmina M. (levo) Foto: Petar Aleksić

- Veštaci tvrde da je bila neuračunljiva, ali samo u tom trenutku. Oni ne mogu ni da se opredele kada je to počelo i kada se to završilo. Veštaci su na kraju na silno insistiranje profesora Kovačevića i moje, nisu htele da odgovore na ta pitanja, a kada su odgovarale na pitanja suda, ispalo je da je to njeno stanje počelo negde oko 13. uboda. Dakle, čovek spava, ona ga bode i onda postane neuračunljiva... Činjenica da se takav nalaz dobio ukazuje na kompletan njihov plan - kaže naš sagovornik.

Goran Petronijević Foto: Petar Aleksić

Inače, Apelacioni sud u Kragujevcu ukinio je već prvostepenu presudu kojom je okrivljena proglašena krivom i osuđena na 10 godina, a ovo je ponovljeno suđenje.

Advokat odbrane, Borivoje Borović, istakao je da je očekivao da će se od daljeg postupka odustati.