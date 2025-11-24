Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA NOVOM BEOGRADU: Policija na mestu nesreće, formira se gužva na ovoj deonici
Danas u popodnevnim časovima je došlo do teškog udesa u ulici Omladinskih brigada na raskrsnici sa ulicom Đorđa Stanojevića, kod Airport City-ja na Novom Beogradu, kada se automobil zakucao u vatrogasno vozilo.
Prema nezvaničnim informacijama, vozač putničkog automobila prošao je kroz crveno svetlo i udario u vatrogasno vozilo.
Na ovoj deonici se formira gužva i usporen je saobraćaj u ovom delu grada, a prisutna je i policija.
Još uvek nije poznato da li ima povređenih.
Kurir.rs/Telegraf
