Slušaj vest

Danas u popodnevnim časovima je došlo do teškog udesa u ulici Omladinskih brigada na raskrsnici sa ulicom Đorđa Stanojevića, kod Airport City-ja na Novom Beogradu, kada se automobil zakucao u vatrogasno vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač putničkog automobila prošao je kroz crveno svetlo i udario u vatrogasno vozilo.

Na ovoj deonici se formira gužva i usporen je saobraćaj u ovom delu grada, a prisutna je i policija.

Još uvek nije poznato da li ima povređenih.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaEKIPA HITNE BILA NEMOĆNA DOK NISU STIGLI VATROGASCI Noćna drama u Kragujevcu: Ostao priklješten u smrskanom automobilu, kuka za vuču mu se zarila u vrat (FOTO)
Vatrogasci-spasioci
HronikaUŽAS U RAKOVICI: Dečaka (9) oborio autom pa pobegao s mesta nesreće
WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.04 PM (2).jpeg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba!
IMG_20250912_091051.jpg
HronikaUŽAS U LESKOVCU: Automobil udario trudnicu dok je prelazila ulicu, poznato u kakvom je stanju
hitna pomoć noć