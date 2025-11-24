Slušaj vest

Na magistralnom putu kroz Sevojna večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila.

Do udesa je došlo iz još neutvrđenih razloga, a kako se saznaje, na licu mesta je policija i uviđaj je u toku.

- Mislim da su tri vozila učestvovala, dva sam primetio prilično su oštećena, velika je gužva - rekao je jedan od očevidaca.

Još uvek nije poznato da li ima povređenih.

Saobraćaj se ovom deonicom odvija jednom saobraćajnom trakom, stoga se stvaraju kolone u oba pravca.

Kurir.rs/Informer

