LANČANI SUDAR KOD SEVOJNA, POLICIJA NA LICU MESTA: "Vozila su prilično oštećena, velika je gužva"
Na magistralnom putu kroz Sevojna večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila.
Do udesa je došlo iz još neutvrđenih razloga, a kako se saznaje, na licu mesta je policija i uviđaj je u toku.
- Mislim da su tri vozila učestvovala, dva sam primetio prilično su oštećena, velika je gužva - rekao je jedan od očevidaca.
Još uvek nije poznato da li ima povređenih.
Saobraćaj se ovom deonicom odvija jednom saobraćajnom trakom, stoga se stvaraju kolone u oba pravca.
