Slučaj obaranja devojčice na pešačkom prelazu u blizini kružnog toka u Koloniji u Kruševcu, koji se dogodio pre pet dana, izazvao je zabrinutost među građanima, a posebno roditeljima. Dvanaestogodišnja Katarina, učenica 6. razreda, imala je sreću da prođe bez težih fizičkih povreda, ali je incident ostavio ozbiljne psihološke posledice.

- Začulo se kočenje na pešačkom, kao i zvuk gaženja, a kad sam podigla glavu, videla sam mali sivi auto i devojčicu kojoj je patika izuvena. Ona je samo pokupila patiku i sklonila se - opisala je događaj devojka koja je bila svedok strašnog događaja, a čiji je post na društvenim mrežama pokrenuo celu priču.

Potresena devojka opisala je kako je vozač samo otišao, nakon što je devojčica izbezumljeno podigla svoju patiku i pobegla u mrak. Ona je objavila post da nađe roditelje i ponudi im pomoć u pronalasku ovog nesavesnog čoveka za volanom koji je i posle potresne scene samo nastavio dalje, čak i ne pitavši da li je devojčica dobra.

Objava koje je pokrenula sve Foto: Printscreen Društvene Mreže

Oglasila se majka devojčice

Tada se oglasila i majka devojčice, Violeta, i potvrdila da je Katarina fizički dobro, ali da se bori sa strahom.

- Moje dete je dobro, ali uplašeno, ima strah od prelaska ulice, što je i normalno, ona ima 12,5 godina - izjavila je Violeta.

Porodica je odmah potražila i stručnu pomoć.

- Bili smo kod dečijeg pedijatra, ortopeda i psihologa - objasnila je mama Violeta.

Slučaj je prijavljen policiji, koja će ga dalje procesuirati. Ključnu ulogu u rasvetljavanju događaja mogla bi imati svedokinja koja je incident videla i, shvativši ozbiljnost situacije, zapisala registarske tablice vozila. Ona se dobrovoljno ponudila da svedoči.

Ilustracija Foto: MUP Srbije

Violeta je istakla da je njen glavni motiv za javno iznošenje slučaja podizanje svesti o bezbednosti dece u saobraćaju.

- Želela bih da se niko ne nađe u takvoj situaciji i svi budu bezbedni u saobraćaju. Ne treba da se ćuti o tome - poručila je.

Ovaj događaj je posebno emotivno pogodio Violetu jer i sama nosi traumu iz detinjstva.

- Kao dete sam i ja imala težak udes sa 7 godina, baš na pešačkom prelazu kod škole, gde me je čovek bukvalno odbacio od pešačkog u školsko dvorište. Letela sam 10 metara uvis. Božijom voljom sam ostala živa i bez težih posledica, tako da tremu i ja vučem od malena - ispričala je.

Ona dodaje da, kao roditelj, svakodnevno strahuje za bezbednost svoje i sve ostale dece, pogotovo kada krene škola i kada su deca svakodnevni učesnici u saobraćaju.