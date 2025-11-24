Slušaj vest

Danas oko 14 časova u naselju Sunčani breg u Prištini došlo je do pucnjave tokom pokušaja oružane pljačke kombija koji je prevozio novac, prenosi Gazeta Express. Prema informacijama policije, u incidentu nije bilo povređenih, dok su osumnjičeni pobegli.

Portparol Policije tzv. Kosova, Enis Plana, potvrdio je za da se sumnja kako je pucnjava izbila tokom pokušaja pljačke vozila za transport novca. Policija i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju počinilaca.

Portal Kallxo izveštava da se za napad sumnjiče dve osobe koje su pobegle sa mesta događaja motociklom. U blizini je pronađen zapaljen automobil, ali još nije utvrđeno da li je povezan sa slučajem.