U Sremskoj Mitrovici, jutros oko 4.30 časova, u naselju 29. novembar u Sremskoj Mitrovici, izbio je požar u kojem su četiri automobila potpuno izgorela, dok je peto vozilo oštećeno.
požar
AUTOMOBILI IZGORELI U VATRENOJ STIHIJI: Teško jutro za vatrogasce u Sremskoj Mitrovici, 4 vozila se pretvorila u prah i pepeo, uviđaj u toku (FOTO)
Na teren su odmah izašli mitrovački vatrogasci i uspeli da lokalizuju požar pre nego što se proširio na okolne objekte. Prema prvim informacijama s lica mesta, postoji sumnja da je požar podmetnut, ali će tačan uzrok biti utvrđen istragom.
Policija je i dalje na mestu događaja. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više informacija.
Izgoreli automobili u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir/D.š
Za sada nema podataka o povređenima.
