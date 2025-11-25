Slušaj vest

Na teren su odmah izašli mitrovački vatrogasci i uspeli da lokalizuju požar pre nego što se proširio na okolne objekte. Prema prvim informacijama s lica mesta, postoji sumnja da je požar podmetnut, ali će tačan uzrok biti utvrđen istragom.

Policija je i dalje na mestu događaja. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više informacija.

Izgoreli automobili u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir/D.š

Za sada nema podataka o povređenima.

Kurir.rs

