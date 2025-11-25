Slušaj vest

Incident se dogodio oko 23:30 časova, kada je, prema prvim informacijama, nepoznato lice prišlo mladiću i iz pištolja ga pogodilo u predelu desne noge.

Povređeni je nakon ranjavanja hitno prevezen u Urgentni centar radi saniranja povreda.

"Nakon ukazane neophodne prve pomoći u Urgentnom centru, lice je transportovano u Ortopedsku kliniku Banjica, gde je zadržano na daljem lečenju", navode izvori.

Žrtva ne želi da sarađuje

Slučaj je odmah preuzela policija, ali istragu otežava neuobičajena okolnost.

Prema saznanjima, ranjeni V. T. ne želi da sarađuje sa policijom i odbija da pruži bilo kakve detalje o napadaču ili motivu napada.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, uključujući identifikaciju počinioca i utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do pucnjave u Kumodražu.

Nezvanično, on je od ranije poznat policiji.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.