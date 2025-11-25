Slušaj vest

Čuveni Gazda Mecka, rodom iz Kruševca, jedan je od troje srpskih državljana koji su uhapšeni zbog sumnje da su za sedam miliona evra oštetili Nemačku. Javnosti u našoj zemlji, gazda Mecka je poznat kao gastarbajter koji se hvalio luksuzom i raskošnim životom.

Ko je zapravo gazda Mecka, i zbog čega se sumnjiči da je oštetio Nemačku otkrila je novinarka Kurira, Ljiljana Stanišić.

- Iza luksuznog života krije se muljaža i prevara, koju su službenici u Nemačkoj otkrili. Kada se pogledaju veselja, vidi se da toliki novac nije legalno stečen. Svi mi radimo od tinejdžerskih dana, ali niko nema tolike milione i ne ponaša se kao ovaj čovek. Bilo je jasno da tu nisu bila čista posla - kaže Stanišić i dodaje:

- Videli smo da se na veseljima naširoko hvalio svojim poznanstvom poznatih ličnosti, bogatstvom i tako dalje. Bilo je sumnjivo kako je on to mogao da plati, jer je bilo svega: od igle do lokomotive. Slavlje je trajalo tri dana, retko ko sebi može da priušti tako nešto. Romi jesu ljudi koji su poznati po tome da sve daju i štede zbog proslave raskošne. Ali, on je i to prevazišao.

Firme koje se bave čišćenjem

Stanišić kaže da se iza svega toga krije prevara i malverzacije:

- Nije zlato sve što sija i razne nezakonite stvari se dešavaju iza kulisa. Kolege iz Nemačke su mi predočile informacije iz državnih struktura. Cela njegova porodica je iza rešetaka. Prema dostupnim informacijama, radi se o njegovim firmama koje se bave čišćenjem. Tolike milione pronevere a bave se jednostavnim poslom. Istraga je u toku i ne bih da se petljam u detalje. Još uvek nemamo informacije ko su radnici njegove firme - kaže Stanišić i dodaje:

- Čak dva maloletna lica su bila, među njima i živeli su i radili u izuzetno nehumanim uslovima, što se kosi sa tim kako se on predstavljao. Govorio je kako je veliki humanista i kako voli da pomaže ljudima. Sumnja se da se nad njima vršila neka vrsta nasilja, iskorišćavani su bez razloga. Ti ljudi su bili zaposleni da bi zaradili za hleb. Ova priča je velika i društvena, estrada je samo upletena. Želeo je da svi vide da je on imućan, a ljude koje rade za njega je iskorišćavao. One koje je trebao da ispoštuje, nije.

Stanišić dodaje i da su preostala lica iz Srbije uhapšena, ali da im identitet nije poznat, jer nisu želeli da budu u fokusu javnosti.

Oženio se sa 14 godina

Jednom prilikom Gazda Mecka pričao je o sebi, gde je između ostalog otkrio da su njihova vlaška veselja takva - raskošna i velika i da se trude da nikome ništa ne fali. Takođe, je svojevremeno ispričao i da je rodom iz Kruševca i da se oženio kada je bio tinejdžer.

- Jako mlad sam ostao bez oca, a oženio sam se sa 14 godina. Mi smo Vlasi, to je bio običaj. Već 32 godine smo zajedno, dobra je. Sve mogu. Bio sam u celom svetu - rekao je ranije Gazda Mecka. On je govorio i da je u detinjstvu bio siromašan, kao i da je sada posvećen humanitarnom radu i pomaganju onima koji nemaju.

Za njega se pisalo tada da je multimilioner, koji je stekao sve svojim radom.

- Radim od 14. godine, imam firmu već 30 godina, ustajem svako jutro u šest, jedva spavam. Imam četvoro dece i pet unuka. Slušaju me - kaže gazda Mecka, za kog kažu da ga novac nije promenio.

