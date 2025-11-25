Slušaj vest

Saznajemo da je u toku velika policijska akcija na više lokacija širom Beograda.

Hapšenja sprovode pripadnici Specijalnih jedinica, zajedno sa inspektorima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).

Ova koordinisana akcija usmerena je na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa.

Uskoro opširnije o detaljima, broju uhapšenih i rezultatima akcije!

(Kurir.rs/Telegraf)

