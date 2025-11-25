Uprava kriminalističke policije (UKP) zadala je još jedan snažan udarac organizovanom kriminalu!
Suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa
VELIKA AKCIJA POLICIJE ŠIROM BEOGRADA: Pripadnici UKP i SBPOK hapše na više lokacija
Slušaj vest
Saznajemo da je u toku velika policijska akcija na više lokacija širom Beograda.
Hapšenja sprovode pripadnici Specijalnih jedinica, zajedno sa inspektorima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK).
Ova koordinisana akcija usmerena je na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa.
Uskoro opširnije o detaljima, broju uhapšenih i rezultatima akcije!
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši