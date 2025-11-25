Slušaj vest

Dominikanske vlasti tragaju za izvesnim Markom Popovićem, zvanim Srbin, zbog sumnje da je bio deo kriminalne organizacije koja je švercovala kokain i prala novac.

Kako navode mediji sa Dominikane, sem Popovića koji je u bekstvu, traga se i za Dominikancima Gregorijem Arturom Kalzadom Paredesom, Hose Franciskom Sabinom Kastiljom i Franciskom Kolon Naterom.

Popović i kokain koji je zaplenjen

- Tužilaštvo i Nacionalni direktorat za kontrolu droga u nedelju su zahtevali da se raspiše poternica za četvoricom muškaraca koji su povezani sa nedavno razbijenom kriminalnom grupom koja se bavila pranjem novca stečenim od prodaje droge. Čak 36 racija izvedeno je u proteklom periodu u oblasti Santo Dominga i San Pedro de Makorisa - navode mediji.

Nadležni su podelili u medijima i na društvenim mrežama sliku Popovića uz obaveštenje da je "naoružan i opasan".

Tužilaštvo i nacionalni direktorat zahtevali su saradnju građana u ovom slučaju.

- Naveli su da će osobe koje jave lokaciju begunaca biti zaštićene i ostaće anonimne - prenose mediji.

Četvorica muškaraca, kako se sumnja, deo su kriminalne grupe čiji su članovi već uhapšeni, a čije je praćenje rezultiralo zaplenom 200 pakovanja kokaina u luci Kausedo 7. novembra.