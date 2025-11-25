Slušaj vest

Incident se dogodio u porodičnoj kući u Zemunu, kada je J. J, pod uticajem alkohola, nakon verbalne svađe, fizički napao svoju suprugu A.E. (26).

Prema navodima, on joj je zadao više udaraca rukama po glavi i telu dok je ona u naručju držala njihovo zajedničko dete.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje i podneta je prijava.

Izrečene su mu i mere zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom.