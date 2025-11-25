Policija u Beogradu uhapsila je u nedelju J .J. (37) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
KRVNIČKI TUKAO MAJKU SA DETETOM U NARUČJU: Horor slučaj u Zemunu, policija uhapsila nasilnika
Incident se dogodio u porodičnoj kući u Zemunu, kada je J. J, pod uticajem alkohola, nakon verbalne svađe, fizički napao svoju suprugu A.E. (26).
Prema navodima, on joj je zadao više udaraca rukama po glavi i telu dok je ona u naručju držala njihovo zajedničko dete.
Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje i podneta je prijava.
Izrečene su mu i mere zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom.
(Kurir.rs/Informer)
