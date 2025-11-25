Slušaj vest

Tridesetsedmogodišnji državljanin Grčke F. K., rodom iz Larise, poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nedaleko od Novog Sada, dok je putovao sa prijateljem (37) i njegovim ocem (60) ka Slovačkoj.

- Do udesa je došlo kada se njihov automobil sudario sa kamionom, a prvi nalazi istrage ukazuju da su nepovoljni vremenski uslovi najverovatniji uzrok tragedije - kaže izvor.

Prema prvim informacijama, u automobilu su bila trojica muškaraca, poginuli Grk, njegov prijatelj, koji je ujedno i upravljao automobilom, kao i otac vozača. U jednom trenutku, na klizavom kolovozu, automobil je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa kamionom koji je naišao iz suprotnog pravca.

Udar je bio toliko snažan da je F. K. ostao na mestu mrtav. Njegov prijatelj, vozač automobila, prošao je bez težih povreda, ali je odmah nakon nesreće uhapšen, kako bi bila utvrđena njegova eventualna odgovornost.

Otac vozača zadobio je povrede i hitno je prevezen u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Tragično nastradali Grk, bio je zaposlen na benzinskoj pumpi, gde je, prema rečima kolega, bio omiljen i vredan radnik. Vest o njegovoj smrti potresla je i kolege i prijatelje, koji ne mogu da veruju da se jedan običan put pretvorio u tragediju.