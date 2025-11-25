Slušaj vest

Marko Popović, za kojim traga policija u Dominikanskoj Republici, navodno je bio deo kriminalne grupe koja je početkom novembra razbijena u operaciji "Kraken", nakon što je od njih oduzeto 200 pakovanja kokaina na kojima se nalazio lik popularne dominikanske reperke Jailin.

Kako prenose lokalni mediji, Nacionalni direktorat za kontrolu droga naveo je da je 200 paketa bilo raspoređeno u šest torbi.

- U jednoj od torbi bili su paketi koji su imali na sebi oznake FLOR i GDC, kao i sliku popularne reperke Jailin - navodi se u dokumentima iz istrage.

Jailin na paketima Foto: Printscreen/Instagram

Prtljag je bio registrovan na kompaniju "Fenval Internešnal INC", a sadržao je 32 do 34 paketa droge.

- Zaposleni u luci Kausedo koristili su svoj pristup terminalu kako bi olakšali transport narkotika. U dosijeu se navodi da je optuženi Anhel Ernesto Rosario Abreu prekršio bezbednosne protokole prevozeći takozvane „klavadore" Džonatana Diltrena i Fernanda de Hesusa Venturu Seguru ka Bloku B luke, gde su, prema video snimcima Svetskog centra za monitoring DP, uneli kokain u kontejner.

Optuženi, koji se trenutno nalaze u Nahaju, takođe su navodno nabavili lažne pečate sa istim brojem kao i originali, kako bi prikrili manipulaciju kontejnerom čija je konačna destinacija bila Francuska.

Slučaj uključuje 16 optuženih, uključujući bivšeg odbornika Fransiska Alberta Paulina Kastra zvanog Fransis/El Kompadre (Drug), kao i zaposlene i izvođače radova u luci. Svi ostaju pritvoreni čekajući ročište 29. novembra u Santo Domingo Esteu.

Da podsetimo, dominikanske vlasti Popovića su označili kao naoružanog i opasnog i podelili njegovu sliku. Osim Popovića, još tri njegova saborca nalaze se u bekstvu,a 16 je pritvoreno.