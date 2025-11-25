Slušaj vest

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa BIA i SBPOK danas je uhapšeno sedam osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prouzrokovanje lažnog stečaja kao i pranje novca.

Uhapšeni su B.Č., I.M., P.D., I.K., B.S., B.S. i A.M.

- Ova organizovana kriminalna grupa se tereti da je od novembra 2023. godine do dana lišenja slobode na teritoriji Republike Srbije vršila krivična dela prouzrokovanje lažnog stečaja i pranje novca na taj način što je organizator B.Č. organizovao ostale osumnjičene da po unapred organizovanim zadacima kreiraju lažni dug u poslovnoj dokumentaciji PD „BLEECKER“ d.o.o. kako bi se veštački stekli uslovi za otvaranje stečaja nad tim privrednim preduzećem i kako bi zadržali upravljanje nad hotelom „GARNI B“ u Beogradu i nastavili da pružaju hotelijerske usluge u ovom objektu, čime su protivpravno stekli imovinsku korist u iznosu ne manjem od 264.859.559 dinara i 545.487 evra - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Nelegalno stečeni novac, kako se dodaje, preneli su na račune PD „LUMIA“ d.o.o., čime se su kako se sumnja, izvršili krivično delo pranje novca.

- Krivična prijava je podneta i protiv osumnjičene K.D. koja se trenutno nalazi van teritorije Republike Srbije - navodi se u saopštenju i dodaje da su pretresi na više lokacija su u toku.